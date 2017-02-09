“الخطوط السعودية”: اكتشفنا تزوير التذاكر عام 2008.. والحكم النهائي صدر قبل 15 شهرا

كشف مصدر بالخطوط السعودية، أن قضية التزوير التي أيدت فيها محكمة الاستئناف حكماً بالسجن على موظفين بالشركة، اكتشفت بواسطة الإدارة المالية بالشركة عام 2008، ثم أحالتها الشؤون القانونية بالشركة لهيئة الرقابة والتحقيق.

وأوضح المصدر، أن مخالفة تزوير التذاكر اكتشفت عام 2008م وأجريت التحقيقات اللازمة، ثم أحيل ملف القضية لهيئة الرقابة والتحقيق، التي رفعت بدورها دعوى قضائية عام 1430هـ، ظلت متداولة لمدة 5 سنوات، ثم صدر حكم من الدائرة الجزائية منتصف 1436هـ بإدانة اثنين من الموظفين بالتزوير.

وأضاف أن الحكم النهائي صدر من محكمة الاستئناف بالرياض قبل 15 شهراً، وذلك بتأييد حكم أصدرته المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بسجن المدانين مدة 10 سنوات، وزعت بينهم، وذلك لارتكابهم تزوير تذاكر سفر، وبيع 2000 تذكرة لصالحهم.