تكافل تودع 120 مليون ريال في حسابات 230 ألف طالب وطالبة تمثل إعانات الفصل الدراسي الثاني المناطق - واس

أودعت مؤسسة تكافل 120 مليون ريال كإعانات لأكثر من 230 ألف طالبة وطالبة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ،يدرسون في 18 ألف مدرسة حكومية وذلك في حسابات المدارس التي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين خلال الأسبوع الحالي.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الثانية من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة بدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله-.

ويأتي دعم تكافل للطلاب والطالبات المستحقين إسهاماً في تحقيق استراتيجية المؤسسة في دعم التنمية التعليمية والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج.

وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة الذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارات التعليم والداخلية والتجارة والاستثمار والخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل.

يذكر أن تسجيل الطلاب للاستفادة من برامج تكافل يتم من خلال لجان تكافل التطوعية في المدارس الحكومية التي تقوم بحصر الطلاب المحتاجين في المدرسة وتسجيلهم من خلال بوابة تكافل الإلكترونية وسيتم فتح التسجيل لبرامج دعم العام القادم منتصف شهر رجب القادم 1438هـ كما تقدم المؤسسة عدداً من برامج الدعم المادي والمعنوي والتعليمي للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها ويشمل ذلك برامج التدريب وبرامج التحفيز وتشجيع المتفوقين كجائزة تفوّق ، وبرامج الدعم العيني وجبتي و كسوتي وبرنامج التمكين الرقمي هدية المعرفة لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلاً.