مدير مكافحة المخدرات بنجران يزور الغرفة

استقبل رئيس غرفة نجران الاستاذ محيميد بن صالح ال شرمة ونائبه الاستاذ سالم بن محمد الصغير والامين العام المكلف الاستاذ عبدالرحمن بن حترش , مدير عام إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة نجران العقيد فهد بن حماد الحماد وعدد من منسوبي الادارة .

حيث تركز اللقاء على دور مكافحة المخدرات في حماية المجتمع من هذه الافة القاتلة والتي أودت بحياة الكثير من أبناء الوطن والذين غيرت المخدرات طريق حياتهم وكانت سبباً في نهاية مستقبلهم وتفكيك أسرهم , وخلال اللقاء أوضح مدير مكافحة المخدرات أن التعاون بين الجميع سوىً القطاعات الحكومية والخاصة أو بين افراد المجتمع ورجال المكافحة له اثر ايجابي في تحقيق الاهداف المرجوة وهي الحد من وجود هذه الظاهرة ومراقبتها حيث قال أن حكومتنا الرشيدة تعول على الجميع بأن يكونوا رجال أمن مخلصين للدفاع عن الوطن وحمايته من أيدي العابثين بمدخراته وأبناءه والذين يعتبرون العمود الفقري والساعد الايمن لبناء المجتمع وتطوره .

وقد أكد ال شرمة أن غرفة نجران ممثلةً بمجلس ادارتها وامانتها العامة ومنسوبيها صفاً واحداً مع رجال الامن بالوطن والجميع مسؤولٌ عن حماية مجتمعة وأبناءه وبناته من كل من تسول له نفسة افشاء الفساد بأي صورةٍ كانت في وطننا الغالي ,كما أوضح ال شرمة ان الغرفة بكل امكانتها وطاقتها البشرية واللوجستية وجدت لخدمة الوطن وأبناءه فيمكن للغرفة التعاون مع ادارة المكافحة في استضافة اللقاءات التوعوية والتثقيفية والبرامج الارشادية لشتى المراحل العمرية بالمجتمع من الجنسين وذلك للمساعدة على بث الوعي المجتمعي عن أخطار هذه الآفة والتي تفتك ببعض من شباب من الجنسين وتهدم ركن من أركان المجتمع وهو الشباب .

وقال ال شرمة بأن حكومتنا الرشيدة حفظها الله تقدم الكثير من الخدمات والبرامج والتي تساعد في منع انتشار هذه الافة وخاصة في البرامج التوعوية والعلاجية المتقدمة وسمو أمير منطقة نجران حفظه الله ي}كد دائماً على الاعتناء بالشباب من كلا الجنسين وتقديم الدعم والمساعدة لهم ليمان سموه التام بأنهم رجال الدولة في المستقبل وأن الشباب الواعي والصحيح من هذه الآفات القاتلة والهدامة سيكون جزءً في دعم مسيرة التقدم والنماء بالوطن بإذن الله .

وفي نهاية اللقاء أخذ الجميع جولة حول مرافق الغرفة والتي تضمنت قاعات التدريب وقاعة ورش العمل وكذلك صالة الحمرور والتي تقام بها المناسبات والفعاليات الكبرى حيث اتفق رئيس الغرفة مع مدير عام المكافحة بالمنطقة على أن يكون هناك تعاون مشترك وفعال بين الجهتين خلال الفترة القريبة بإذن الله تعالى .