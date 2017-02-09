الرئيس الإيراني قبيل مغادرته لـ”سلطنة عمان”: “أي سوء فهم يتم تسويته بالحوار”

ونقلت وكالة “أنباء فارس” الإيرانية أن الرئيس الإيراني “حسن روحاني” صرح للصحفيين الإيرانيين اليوم الأربعاء قبيل مغادرته إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية، أن دول المنطقة لطالما عاشت جنبا إلى جنب وأن أي سوء فهم يمكن تسويته بالحوار.

وأضاف روحاني أن الدول الست في منطقة الخليج قامت في الآونة الأخيرة بإيصال رسالة لنا عبر الكويت بشأن حل سوء الفهم ورفع مستوى العلاقات ونحن رحبنا بمبدأ الرسالة وسيتم خلال زيارة اثنتين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون تبادل وجهات النظر في هذا المجال.

وأردف روحاني أنه لابد أن نفكر بالوحدة أكثر من أي وقت آخر ونعمل على سد الفجوة المزيفة التي أوجدتها القوى الكبرى بين المسلمين “السنة الشيعة”، من حيث إن التعايش السلمي طالما كان قائما بين الشيعة والسنة على مر قرون وفقاً لحديثه.

وأوضح روحاني أن هناك أرضيات عديدة لتوسيع العلاقات بين إيران ودول منطقة الخليج وأن تطوير التعاون الثنائي سيكون أحد أهم محاور المباحثات خلال هذه الزيارة، وأشار إلى أن زيارته هذه تأتي تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان قابوس بن سعيد وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.