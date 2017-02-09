 سعودي وزوجته يواجهان عقوبة السجن بأمريكا بسبب ترك رضيعتهما..”فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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سعودي وزوجته يواجهان عقوبة السجن بأمريكا بسبب ترك رضيعتهما..”فيديو”

المناطق_الرياض

فوجئ رجل شرطة في مدينة “كوربوس كريستي” بولاية “تكساس” الأمريكية بوجود طفلة لا تتجاوز “8” أشهر داخل سيارة “فان” بمفردها ليلًا، فبقي بجوارها لمدة “45” دقيقة حتى حضر والداها السعوديان، وبرفقتهما ابنهما البالغ من العمر “4” سنوات.

وقال والدا الطفلة أثناء التحقيق معهما في الواقعة إنهما ذهبا لمشاهدة السينما مع ابنهما، وإن ما قاما به طبيعي جدا في بلدهما السعودية، وإنهما معتادان على ذلك.

وقال الملازم “كريس هوبر” في شرطة المدينة، إن ما قام به الوالدان يستوجب مساءلتهما؛ لأنه يعد مخالفة في أمريكا.

وبعد مشاركة محققين من إدارة حماية الطفل في القضية، فإنه ‏في حالة إدانة الوالدين بتهمة ترك الرضيعة دون رعاية، أو تعريضها للخطر، فإن العقوبة ضدهما قد تصل إلى السجن لمدة سنتين ودفع غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار.

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