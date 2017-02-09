 قائد القوات الأميرية بقطر يشيد بقرية الباحة التراثية بالجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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قائد القوات الأميرية بقطر يشيد بقرية الباحة التراثية بالجنادرية

قائد القوات الأميرية بقطر يشيد بقرية الباحة التراثية بالجنادرية
المناطق-عبدالرحمن سفر
أشاد قائد القوات الجوية الأميرية القطرية اللواء مبارك بن محمد الخيارين بالتصميم الأثري وطريقة عرض وإبراز العادات والتقاليد في الضيافة والقيم والفنون والحرف والمقتنيات الأثرية بقرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية31 حيث كان في استقباله رئيس وفد منطقة الباحة محمد غرم الله لافي ونائبه سعيد بن ناصر ريحان ورؤساء وأعضاء اللجان .
و تجول اللواء الخيارين ومرافقيه واستمع إلى شرح مفصل عن أركان القرية التراثية من قبل رئيس وفد الباحة كما أطلع على مايعرض بالمتحف الأثري وشاهد المعروضات الأثرية التي يعود البعض منها إلى مئات السنين.
وأكد اللواء الخيارين أن التراث مشترك بين الدول كما تشترك في الاصالة مؤكداً إشادته بما تقدمه قرية الباحة التراثية من موروث جميل لافتاً إلى أن تصميم القرية جذبه لزيارتها وأن المباني التراثية للقرية جعلها فريدة من نوعها وقدم شكره لرئيس وفد الباحة ونائبه ولإدارة القرية على التنظيم والاستقبال والحفاوة والترتيبات.
وفي ختام الزيارة تسلم اللواء الخيارين درعاً من رئيس وفد الباحة بهذه المناسبة.
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