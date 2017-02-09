 مستشار روحاني: “يجب أن لا تتأزم العلاقات السعودية الإيرانية أكثر مما هي عليه الآن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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مستشار روحاني: “يجب أن لا تتأزم العلاقات السعودية الإيرانية أكثر مما هي عليه الآن”

مستشار روحاني: “يجب أن لا تتأزم العلاقات السعودية الإيرانية أكثر مما هي عليه الآن”
المناطق-يوسف المطيري

قال وزير الاستخبارات الإيراني السابق “علي يونسي” و المستشار الحالي للرئيس الإيراني لشؤون الأقليات الدينية و العرقية : ” أنه يجب أن لا تتأزم العلاقات السعودية الإيرانية أكثر مما هي عليه الآن.

هذه التصريحات من المسئول الإيراني التي سبقت زيارة الرئيس الإيراني روحاني لدولتين خليجيتين بدأها اليوم بسلطنة عمان وينهيا اليوم بزيارة لدولة الكويت، تعتبر محاولة لتلطيف الأجواء وسعي إيراني للتقارب مع دول الخليج حوفا من عزلة قد تكون فيها بسبب سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ضد إيران.

وكانت وكالة “أنباء فارس” الإيرانية  قد نقلت تصريحات للرئيس الإيراني “حسن روحاني” للصحفيين الإيرانيين اليوم الأربعاء قبيل مغادرته إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية، حيث قال فيها: “أن دول المنطقة لطالما عاشت جنبا إلى جنب وأن أي سوء فهم يمكن تسويته بالحوار”.

إضافة لذلك قال مستشار وزير الخارجية الإيراني “حسين شيخ الإسلام”، اليوم إن جولة روحاني إلى الكويت وعُمان تتمثل بأن إيران لا تريد الهيمنة على المنطقة، بل تريد منطقة قوية وأن تكتسب البلدان الإسلامية القوة، منوهًا إلى أن “روحاني سيزور الكويت وعُمان حيث تربطهما أفضل العلاقات مع إيران”.

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