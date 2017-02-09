 للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة الحدود الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة الحدود الشمالية

للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة الحدود الشمالية
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن تــوفــر عــدد من الــوظــائــف الأكــاديمية ، بدرجة ( أسـتـاذ – أستـاذ مشارك – أستـاذ مساعـد – محـاضـر – مدرس لغة )، وذلك في مقرها بعرعر وفروعها *في كل من ( رفحاء – طريف – العويقيلة ) التي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة على بوابة الجامعة الإلكترونية.

وسيكون التقديم لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد 22/5/1438هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 26/5/1438هـ، وللتقديم على الوظائف ومعرفة الشروط يمكن الدخول على هذا الرابط

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