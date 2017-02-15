 تأجيل محادثات “آستانة” السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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تأجيل محادثات “آستانة” السورية

تأجيل محادثات “آستانة” السورية
المناطق - وكالات

أكدت وزارة الخارجية في قازاخستان إن المحادثات التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا بشأن الأزمة السورية التي كان مقررا لها أن تبدأ في العاصمة آستانة اليوم الأربعاء تأجلت يوما واحد. ولم تذكر الوزارة أسباب التأجيل.

وكانت جماعات المعارضة السورية أثارت شكوكا يوم الاثنين بشأن حضورها محادثات السلام متهمة موسكو بالإخفاق في إقناع نظام دمشق بالامتثال بشكل كامل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو القيام بأي إجراءات لبناء الثقة.

وقالت قازاخستان حليفة موسكو الأسبوع الماضي إن المحادثات التي تستمر ليومين ودعي إليها أيضا ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية – ستركز على دعم وقف إطلاق النار.

وحضرت وفود من النظام السوري والمعارضة المسلحة الجولة السابقة من المحادثات في آستانة في يناير لكنها رفضت التفاوض بشكل مباشر مع بعضها بعضا أو توقيع أي وثائق.

ومن المقرر بدء جولة جديدة من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع القادم.

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