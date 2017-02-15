 وفاة سفير الإمارات لدى أفغانستان متأثرا بإصابته في تفجير قندهار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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وفاة سفير الإمارات لدى أفغانستان متأثرا بإصابته في تفجير قندهار

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية اليوم الأربعاء وفاة السفير الإماراتي بأفغانستان جمعة الكعبي، متأثرا بإصابته بتفجير قندهار في يناير الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

وكان الكعبي قد أُصيب في تفجير استهدف مجلس حاكم قندهار خلال زيارته المدينة لتدشين دار للأيتام، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد من الدبلوماسيين والشخصيات الرسمية والعامة.

وأعلنت الإمارات استشهاد 5 من دبلوماسييها في التفجير الذي أودى بحياة 11 شخصا في مقر محافظ قندهار في أفغانستان.

ونقل الكعبي بعد الحادث بأيام من أفغانستان إلى أبوظبي، لتلقي العلاج حيث وافته المنية اليوم الأربعاء.

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