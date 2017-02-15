نشطاء كويتيون يستقبلون الرئيس الإيراني بهاشتاق “#لا_لروحاني_في_الكويت”

دشن نشطاء كويتيون معارضون لسياسات النظام الإيراني حملة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “لا لروحاني بالكويت”، رفضًا للزيارة الرئيس الإيراني “حسن روحاني” لبلادهم اليوم الأربعاء.

وعبر الناشطون الكويتيون في الحملة عن رفض سياسات إيران في المنطقة، ودورها في تخريب دول عربية وزعزعة أمنها، مثل سوريا واليمن والعراق والبحرين، محذرين من التغلغل الإيراني.

وتأتي حملة “لا لروحاني بالكويت”، بعد حملة “لا لروحاني بالجزائر”، التي دشنها الكاتب الحقوقي الجزائري المعروف “أنور مالك”، ولاقت انتشارًا واسعًا بدول الخليج.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني “حسن روحاني” يقوم اليوم الأربعاء زيارة لكل من سلطنة عمان ودولة الكويت، لإجراء مباحثات مع قادة البلدين.