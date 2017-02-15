أمانة الشرقية: ضخ أكثر من مليار و600 مليون جالون من مياه الأمطار إلى الخليج خلال يومين

بلغت كميات الامطار التي تم تصريفها وضخها الى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الامطار في المنطقة والتي يبلغ عددها 43 محطة، والفرق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بلغت أكثر من مليار و600 مليون جالون بمعدل 6 مليون و300 الف متر مكعب كما بلغت كمية الامطار 175 ملم تقريباً خلال اليومين الماضيين.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه تم في وقت ذروة هطول الامطار تشغيل جميع محطات تصريف مياه الامطار في حاضرة الدمام والتي يبلغ عددها 43 محطة بكامل طاقتها التصريفية والتي تبلغ 420 ألف متر مكعب في الساعة ، بما فيها محطات الضخ بالأنفاق.

واشار الصفيان بأن مشاريع تصريف مياه الامطار لحاضرة الدمام تغطي ما نسبته 57%، فيما بلغت نسبة تصريف مياه الامطار وسط الدمام 90%، موضحا بأن هناك العديد من المشاريع القائمة حاليا والمستقبلية لتصريف مياه الامطار بالحاضرة وكافة المحافظات الاخرى.

وأشار الصفيان أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وقف شخصيا على غرفة العمليات لمتابعة أعمال الفرق الميدانية خلال هطول الأمطار والتأكد من الخطط الموضوعة، منوها بأن هناك متابعة ميدانية من قبل قيادات الامانة لأعمال تصريف مياه الامطار و شبكات تصريف مياه الأمطار التي تغطي مناطق وأحياء الشرقية، وكذلك الفرق الميدانية.

وأضاف أن الأمانة استنفرت طاقاتها وقدراتها الفنية والبشرية في وقت مبكر تأهباً لأي طارئ قد يتسبب جراء هطول الأمطار مؤكدا على أن جميع محطات تصريف الأمطار في حاضرة الدمام عملت بكامل طاقتها التصريفية، كما هو مخطط لها مسبقا، وكذلك الآليات التي تملكها الامانة و الموزعة في جميع مناطق حاضرة الدمام ساعدت في تصريف مياه الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية عن طريق المقاولين والفرق المساندة والميدانية.

وبين مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية أن الأمانة تعاملت مع جميع البلاغات التي تلقتها عن أماكن تجمع مياه الإمطار عبر الخدمة التفاعلية مركز (بلاغاتي 940) ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة، مما ساهم في انجاح خطة تصريف مياه الأمطار ، قائلا بأن مركز المعلومات 940 استقبل خلال الثلاث الايام الماضية 311 بلاغاً لتجمع مياه الامطار تم التعامل معها ومعالجة أغلبها، ولفت إلى أن الاختبارات التي أجريت لكافة المضخات وشبكات التصريف في الانفاق والطرق والميادين وكافة الاحياء لتصريف مياه الأمطار أثبتت نجاحها من خلال الخطة التي اعدتها الامانة جريا على العادة السنوية في موسم الامطار، مشيرا إلى أن هناك الكثير من مشاريع تصريف مياه الأمطار جار العمل على إنجازها حاليا في الأحياء الجديدة وأن الأمانة تتواصل مع الرئاسة العامة للإرصاد وحماية البيئة لمعرفة الأحوال الجوية وتقديم المعلومة المتوافرة لديها مبكرا قدر الإمكان.

ونوهت امانة المنطقة الشرقية لكافة المواطنين والمقيمين بالتقيد بالتعليمات وعدم المخاطرة في الشوارع والطرقات وقت هطول الأمطار وذلك حفاظاً على سلامتهم كما تهيب الأمانة في حال وجود أي ملاحظة الاتصال على 940 وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.