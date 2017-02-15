 اتحاد السيارات يفتح تسجيل المشاركين في رالي حائل نيسان الدولي 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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اتحاد السيارات يفتح تسجيل المشاركين في رالي حائل نيسان الدولي 2017

اتحاد السيارات يفتح تسجيل المشاركين في رالي حائل نيسان الدولي 2017
المناطق - حائل

تفتح اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم الأربعاء الفترة الأولى للمشاركين في رالي حائل نيسان 2017م “كروس كانتري” الذي يقام خلال الفترة من 31 مارس المقبل وحتى 5 أبريل المقبل، والذي يأتي بتنظيم الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة.
ويأتي الرالي الذي يقام في نسخته الثانية عشرة بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ـ أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ـ رئيس اللجنة العليا المنظمة للرالي، وسمو نائبه وتوجيهات صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية للرالي.
وكانت اللجنة الفنية في الاتحاد أنهت خلال الأيام الماضية جولتها الاستطلاعية على مراحل السباق التي ستكون متنوعة التضاريس، حيث تسعى إلى إضافة عدد من المسارات الجديدة على مراحل السباق التي ستتكون من ثلاث مراحل، بالإضافة إلى المرحلة الاستعراضية التي تنطلق بعد حفل افتتاح الرالي.
وتستمر فترة التسجيل الأولى التي حددتها اللجنة الفنية في الاتحاد لمدة شهر تنتهي في 15 مارس المقبل، على أن تبدأ بعدها فترة التسجيل الثانية التي تستمر حتى قبل انطلاق الرالي.
ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الموقع الرسمي للاتحاد (samf.gov.sa) وتعبئة نموذج الاشتراك، حيث تتاح فرصة التسجيل في سباق السيارات بفئاتها الأربع (تي1، تي2، تي3،البقي)، بالإضافة إلى سباق الدراجات النارية في موسمه الخامس بفئتي 450 ودراجات الكواد.

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