نجاح عملية إستئصال كيس من البطن لمريضة أجريت بمستشفى الملك خالد بنجران

نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد بنجران في إنهاء معاناة لسيدة في العقد الثالث حيث تم إستئصال كيس كبير في البطن يزن 2 كيلوجرام وذلك بعد معاناتها مع المرض لمدة عامين .

وكانت المريضة تعاني من آلام مزمنة في البطن وانتفاخ ظاهر وثقل في البطن ، وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة إتضح وجود كيس في البطن متسبباً في إزاحة الكلية اليمنى والقولون من أماكنهم لمنتصف البطن حيث تم إجراء العملية للمريضة واستئصال الكيس بإستخدام المنظار بحمد الله و بكل نجاح وتم خروج المريضة من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة .

وفي نفس السياق إستقبلت أقسام الطوارئ بمستشفى الملك خالد بنجران من بداية العام الحالي 1438هـ (61) الف مراجع فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (42) ألف مراجع والعمليات الجراحية 1250 عملية منها 504 جراحة يوم واحد .