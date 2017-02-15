أمطار متفرقة على جازان .. والدفاع المدني ينشر فرق على الأودية

هطلت يوم أمس أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت معظم المحافظات والمراكز سالت على اثرها كل من أودية ضمد وجورا وهراين وعتود ورزان ولجب وقصي.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية، مشيرا الى أن الأمطار والسيول كانت من الخفيفة الى المتوسطة وكانت السيول تجري بمجراها الطبيعي.

وبين، أنه “لم نتلقى سوى بلاغ واحد عن احتجاز مركبة من نوع صالون، وتم التعامل مع الحالة من قبل صاحب المركبة قبل وصول الدفاع المدني”.

وحذر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وعبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه، وذلك نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وضرورة إتباع ارشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.