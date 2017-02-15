النفط إلى دون الـ56 دولارا بعد قفزة في المخزون الأمريكي

واصلت أسعار النفط نزولها دون 56 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية بما يشير إلى وفرة المعروض رغم المستوى القياسي لالتزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن المخزونات الأمريكية سجلت زيادة تفوق التوقعات بلغت 9.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا إلى 55.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0949 بتوقيت جرينتش وهو نصف سعره في منتصف 2014 حين بدأت تخمة المعروض العالمي في الهبوط بالأسعار.

وانخفض الخام الأمريكي 39 سنتا إلى 52.81 دولار للبرميل.

وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بهدف دعم الأسعار.

ورغم البداية القوية لأوبك في تنفيذ اتفاق الخفض كبحت المخزونات الأمريكية وانتعاش إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفاع الأسعار.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية وبيانات جمعتها أوبك إلى أن التزام المنظمة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بلغ مستوى قياسيا يزيد على 90 بالمئة.