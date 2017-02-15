 انخفاض أسعار الذهب بعد تلميحات برفع سعر الفائدة الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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انخفاض أسعار الذهب بعد تلميحات برفع سعر الفائدة الأمريكية

انخفاض أسعار الذهب بعد تلميحات برفع سعر الفائدة الأمريكية
المناطق_رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعدما ألمحت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مرتقب للاحتياطي الاتحادي.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1225.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (05:30 بتوقيت جرينتش) وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1227 دولاراً للأوقية.
ولم يشهد مؤشر الدولار تغيراً يذكر وظل عند 101.23 مقتربا بذلك من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع عند 101.38 الذي بلغه أمس الثلاثاء بعد تصريحات يلين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.88 دولار للأوقية، إذ وصلت إلى 18.07 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر.
ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 997.55 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 778.20 دولار للأوقية. –

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