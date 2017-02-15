 إدارة الأشعة بصحة تبوك تعقد ورشة عمل بعنوان التصوير بالرنين المغناطيسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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إدارة الأشعة بصحة تبوك تعقد ورشة عمل بعنوان التصوير بالرنين المغناطيسي

إدارة الأشعة بصحة تبوك تعقد ورشة عمل بعنوان التصوير بالرنين المغناطيسي
المناطق_تبوك
عقدت إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية بصحة تبوك بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث  صباح اليوم ورشة عمل بعنوان ” التصوير بالرنين المغناطيسي ” .
وأوضح مدير إدارة الأشعة الأخصائي خالد بن عبدالله الشهري ان الدورة تأتي من منطلق حرص صحة تبوك على رفع مستوى أداء أطباء المخ والأعصاب وأطباء وتقنيي الأشعة التشخيصية وتزويدهم بكل مايستجد في هذا المجال , مشيراً الى ان هذه الدورة معتمده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ( ١٤ ) ساعة تعليم طبي مستمر , لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اقامة المزيد من هذه الدورات وورش العمل بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث بصحة تبوك وبدعم سعادة مساعد المدير العام للخدمات الطبية المساعدة الدكتور نواف بن عبدالله الركف وبتوجيهات سعادة مدير عام الشئون الصحية الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي

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