 شرطة تبوك تقبض على ثلاثة مقيمين سرقوا محلا تجاريا بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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شرطة تبوك تقبض على ثلاثة مقيمين سرقوا محلا تجاريا بتبوك

شرطة تبوك تقبض على ثلاثة مقيمين سرقوا محلا تجاريا بتبوك
المناطق_تهاني الجهنى
كشف “فيديو” تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة سرقة قام بها رجل مسن بمشاركة شابان لأحد المحلات التجارية بمنطقة تبوك.
وفي التفاصيل يوضح الفيديو قيام المحاسب بإرجاع المبلغ المتبقي للرجل المسن ليقوم فوراً بتمرير مئة ريال لشاب الذي بجانبه دون انتبه من المحاسب ليعود بعدها مطالباً بسد النقص الحاصل .
من جهته أكد مصدر أمني أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة تبوك  وخلال فترة وجيزه من تداول  الفيديو ألقت القبض على الثلاثة مقيمين من (جنسية عربية )  واتخاذ  الإجراءات اللازمة معهم وبصدد تسليمهم جميعاً للجهات العدلية

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