عبر بيت حائل بالجنادرية معرض أبناء الملك عبدالعزيز يعرف الأجيال بتاريخ الوطن

وسط مقر بيت حائل المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 ، هناك معرض بفكــرة وطنية خالقة، وهو معرض ” أبناء مللــك عبدالعزيز ” ضمن فعاليات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ، المعرض يعرف الأجيال المتعاقبة في المملكة العربية السعودية المراحل المهمة التي مر بها وطنهم .

هذه كانت رسالة الفنان التشكييلي والفنانة التشــكيلية عفيفة مناور الشــمري التــي أرادوا أن تصل الى الزوار من خلال المعرض ، ويضم المعرض رسومات بورترية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله وأبنائه ، وقامت الفنانة التشكيلية عفيفة الشمري بتنفيذ الرسومات ، فحين تدخل المعرض ستجد تسلسلا بداية من لوحة الملك عبدالعزيز رحمه الله و36 لوحة لأبنائه معتمدين في ترتيبها على التسلسل حسب تاريخ مولدهم .

وقال يوسف الشــغدلي: إن قاعدة الفن التشــكيلي هي أن يكــون الفنان صاحب رســالة، وحين أردت تنفيذ هذا الموضوع قمــت باختيار عفيفة الشــمري لتميزها برســم البورتريه على مســتوى منطقة حائل وقد وضعت ثقة كبــيرة في قدرتها على التنفيذ ، وقد تمكنت من 37 لوحة خلال ثلاثة أشهر ، وذلك يعتبر انجازا عظيما .

وقال عن فكرة المعرض : طرأت لي هذه الفكرة باليوم الوطني ، وهي أن اجمع صور كل أبناء المؤسس برسم تشكيلي واحد ، وأرت أن أوجه رسالة من خلال هذا المعرض وهي ان أبناء المؤسس يستحقون أن يكونوا حاضرين لكل الأجيال بأسمائهم وتواريخ ميلادهم .

وقالت عفيفة الشمري : لقد كان لدي حماس كبير في تنفيذ هذه الفكرة ، فهي فكرة جديدة لم يقم أحد بتنفيذها ، وأيضا كان لدي دافع كبير للتعرف أكثر على ملامح وصفات ولاة الأمر من خلال الرسم .

وأضافت : حين بدأت بتنفيذ الفكرة كان لدي الرغبة في التعرف تاريخ الوطن والمراحل التي مرت به .

وأشارت الى التشجيع الكبير الذي حظيت به من الشغدلي ومن والدتها فهذا التشجيع كان دافع كبيرا لانجاز المعرض .