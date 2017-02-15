أمانة الشرقية تطلق منظومة الإشعارات الذكية الاستباقية للمزيد من التيسير على المستفيدين

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية منظومة الإشعارات الإلكترونية الاستباقية عبر رسائل الجوال القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني و ذلك لإشعار المستفيدين من مختلف القطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين والمقاولين والمكاتب الهندسية وغيرها بما يستجد على اجراءاتهم وخدماتهم.

وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات المهندس حمدان بن عوده العرادي أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من معرفة التحديثات على الجوال، حيث ستصلهم الاشعارات الاستباقية للتذكير بالمعاملات والسداد أو تجديد التراخيص والشهادات والعقود واستكمال البيانات والمخالفات وأي تحديثات ترتبط بأعمالهم بهدف المزيد من التيسير عليهم والشفافية والوصول لهم بكل يسر وسهولة، حيث تم ارسال 3 ملايين رسالة جوال sms و أكثر من مليون بريد إلكتروني .

وأشار الى أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة, التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات, مؤكداً أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية وخدمة المستفيدين في منازلهم دون حاجتهم للزيارة الحضورية.

وأشار الى أمانة المنطقة الشرقية ماضية لتطوير خدماتها الإلكترونية ، وذلك بعد أن دشن صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف مؤخراً, إستراتيجية ” رقمي “, مؤكداً حرص الأمانة على الارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين .

وقال إلى أن أمانة الشرقية ، تقدم عدة خدمات إلكترونية مثل المنظومة الإلكترونية للمساعدة الفورية ، والمعاملات (معاملتي) عبر البوابة الرقمية للأمانة والهواتف الذكية ، بهدف مواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مؤكدًا أن الأمانة تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم ( أمانة بلا ورق ) عبر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

ودعا, عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة عبر الرابط www.Eamana.gov.sa والاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها, منوهاً بأن العمل مستمر لتطوير وإطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين وخدمتهم بمنازلهم دون الحاجة للزيارة الحضورية لتحقيق مفهوم ( أمانة بلا مراجعين ) .