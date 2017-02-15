الهيئة الملكية بالجبيل تدشن خدمة الاستعلام عن المخالفات الإنشائية الكترونياً

دشنت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في قطاع الشئون الفنية أمس الثلاثاء خدمة جديدة تتيح لمن يرغب في شراء وحدات سكنية في الجبيل الصناعية معرفة ما إذا سُجل على الوحدة مخالفات أو ملاحظات يترتب عليها تكاليف إضافية وذلك في إطار سعيها في تحسين خدماتها لسكان المدينة ورفع مستوى الشفافية.

وتعد الخدمة إحدى مبادرات إدارة المشاريع والتي ستنعكس إيجاباً على الحفاظ على الاطار العام والهوية المعمارية وتصميم المدينة.

وذكر مدير عام الشئون الفنية في الهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد بن محمد حسن بأن الهيئة تمتلك نظاماً متكاملاً للمخالفات الإنشائية والبلدية وأضاف: “حرصت الهيئة الملكية بالجبيل دائماً على توضيح أنظمتها بأسلوب شفاف لجميع سكان مدينة الجبيل الصناعية.”

وقال: “لوحظ أن بعض من اشترى وحدات سكنية في مدينة الجبيل الصناعية لم يبلغوا من قبل الملاك السابقين بوجود مخالفات إنشائية على الوحدات وبالتالي يفاجئون بتكاليف إضافية وغرامات. ومن هذا المنطلق دشنت الهيئة الملكية على موقع خدماتها الالكترونية خاصية تتيح للمشتري الاستفسار عن المخالفات المسجلة على الوحدة التي يرغب بشرائها إن وجدت.”

ويمكن للمستفيد الدخول للخدمة عبر الشبكة العنكبوتية للاستفسار والاستعلام عن حالة الوحدة السكنية عن طريق هذا الرابط https://rcj.gov.sa/violationsservice/ أو مسح الباركود التالي:

يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تعلن بشكل دوري عبر قنوات التواصل المختلفة عن لائحة المخالفات الإنشائية بمدينة الجبيل الصناعية. والتي تشمل على سبيل المثال ترك مخلفات البناء على الأرصفة والشوارع واستخدام الشرائح المعدنية في البناء وتغطية الأسوار وفتح أبواب خارجية بدون تصريح وبناء بدون تصريح للملحق العلوي وإغلاق كراج السيارات بالوحدة السكنية أو تجاوز رخصة البناء وطلاء الوحدة السكنية بألوان غير مصرح بها والتعدي خارج حدود الأرض المخصصة إضافة إلى تركيب برادات المياه من دون تصريح.

كما تحث الهيئة الملكية بالجبيل سكانها بإتباع اللوائح والانظمة الإنشائية عند الحاجة لعمل تحسينات أو ترميمات للوحدة السكنية.