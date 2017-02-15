 تعليم الباحة يوجه تعميما لمدارس البنين والبنات بتطبيق آلية تعويض الحصص عن أيام تعليق الدراسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليم الباحة يوجه تعميما لمدارس البنين والبنات بتطبيق آلية تعويض الحصص عن أيام تعليق الدراسة

تعليم الباحة يوجه تعميما لمدارس البنين والبنات بتطبيق آلية تعويض الحصص عن أيام تعليق الدراسة
المناطق_عبد الرحمن سفر
وجه مدير عام التعليم بالباحة سعيد مخايش تعميما لمدارس البنين والبنات التي شملها تعليق الدراسة بتطبيق آلية تعويض الحصص عن أيام تعليق الدراسة؛ تمشياً مع توجيهات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى التي تؤكد تطبيق الآلية بقيام القيادات المدرسية في الميدان بممارسة الصلاحيات المفوضة لهم لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتعويض عن الحصص في الأيام الدراسية التي تغيب فيها الطلاب نتيجة تعليق الدراسة وفق الالية المنظمة لذلك.
مؤكدا بضرورة البدء في تطبيق آلية تعويض الحصص عن يوم تعليق الدراسة، مع الرفع بالتقارير اللازمة حول التطبيق.
وأشار التعميم إلى أن تعويض الحصص للطلاب والطالبات سيكون مبنيًا على خطة استراتيجية تركز على أهمية كل مادة دراسية من خلال إضافة حصة في الأيام الدراسية وتخفيض المدة الزمنية للحصص الدراسية في أيام التعويض باستقطاع (5 )دقائق من زمن الحصص حتى لا يتم تمديد وإطالة اليوم الدراسي بما يضمن الوفاء بتعويض الحصص الدراسية المفقودة ويكفل انتظام الخطة الدراسية وانتظامها ، مضيفا أن لجنة التوجيه والإرشاد بالمدارس هي من تُعنى بوضع خطة متكاملة للتعويض وفق الضوابط المنظمة لها ؛ مع مراعاة الأولوية للمواد التي نصابها في الخطة الدراسية حصة واحدة إذا وافقت أيام تعليق الدراسة.
وبيّن أنه يتعين على المدارس إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بالخطة المتبعة عبر الوسائل المتاحة،وإعداد محضر رسمي يتضمن خطة المدرسة لتنفيذ الآلية والتقارير الختامية عن التطبيق وكذلك الملاحظات المرصودة أثناء تطبيقها.

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