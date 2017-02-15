أمير القصيم يشيد بتميز الوهيب

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود – أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أشاد بالأستاذ يوسف بن عبدالرحمن الوهيب . أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة .. مشيداً بما يقوم به من أدوار ايجابية ومتميزة خدمة للقطاع السياحي بمحافظة عنيزة .. مشيداً سموه بمستوى تميز هذا العمل الذي يقوم به الوهيب .. ونتائجه الايجابية .. ووصف سموه الاستاذ يوسف الوهيب بأنه عراب السياحة

من جهته عبر الاستاذ يوسف الوهيب عن عظيم شكره وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز – أمير منطقة القصيم . نظير هذه الإشادة وهذا التقدير .. مؤكداً إن عطاءات سموه في دعم وتشجيع الحراك السياحي بالمنطقة كبير جداً . وقال الوهيب : أن اشادة سموه هي وسام عز وفخر

مضيفاً إن توجيهات سموه ومتابعة سعادة محافظ عنيزة الاستاذ عبدالرحمن السليم . كانت خير معين مشجع له للعمل وتطوير وتنمية القطاع السياحي بمحافظة عنيزة