الأمير سعود بن نايف يؤكد على أهمية الإرتقاء بعمل المقاول السعودي من خلال الهيئة السعودية للمقاولين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه صباح أمس بديوان الإمارة صباح اليوم رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق وأعضاء مجلس الادارة والامانة العامة للهيئة .

ورحب سموه برئيس الهيئة والوفد المرافق له ، مؤكداً أهمية وجود مثل هذه الهيئات المهنية التي تسهم بالارتقاء بمهنة المقاولين والعاملين فيها .

وأضاف سموه أن النهضة العمرانية التي تعيشها بلادنا ولله الحمد تتطلب من الهيئة مواكبة هذا النمو وتضع أمامها مهام ومسؤوليات يتوجب عليها القيام بها على أكمل وجه .

وأكد سموه بأهمية الإرتقاء بعمل المقاول السعودي من خلال الهيئة ليكون مشاركاً فاعلاً في التنمية الإقتصادية وايجاد البيئة التي تحفزه على الابداع والابتكار لخدمة مجتمعه هو أحد مهام التي على الهيئة أن تبذل فيها جهداً مضاعفاً ، مثمناً سموه جهود الهيئة في تطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف أنحاء المملكة .

وقدم المهندس العفالق عظيم الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال والتوجهيات السديدة التي أسداها سموه في ثنايا اللقاء .