 بيت الباحة بالجنادرية ينفذ العديد من الفعاليات الخاصة بالاطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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بيت الباحة بالجنادرية ينفذ العديد من الفعاليات الخاصة بالاطفال

بيت الباحة بالجنادرية ينفذ العديد من الفعاليات الخاصة بالاطفال
المناطق_عبدالرحمن سفر
نفذ  بيت الباحة بالجنادرية العديد من الفعاليات الخاصة بالاطفال لادخال البهجة على قلوب كل الأطفال تقديم فقرات  وبرامج  هادفه
واوضح رئيس وفد منطقة الباحة المشارك بالجنادرية محمد لافي بان الهدف من هذه الفعالية هي ادخال البهجة والمتعة على قلوب كل الأطفال وتعريف الأطفال بتراث الآباء والأجداد وبالعادات والتقاليد المختلفة مشيرا بان الأطفال  يظهرون وهم يردتون ازياء محلية تراثية ويرددون اهازيج من تراث المنطقة و يشاركون  في أداء الرقصات الشعبية  و المشاركة في لون اللعب والضرب بالدفوف مرتديات الأزياء التراثية من ثوب مكلف والحلي المصنوعة من الفضة ومتزينات بالكحل والحناء على طريقة الجدات لإضفاء المزيد من الجمالية  مؤكدا بان هذه الفعالية تحظى  بأقبال الفتيات  الصغيرات حيث يحرصن على المشاركة فيها وسط أجواء من البهجة والفرح الظاهر فيما يجدن التشجيع من الأسر والقائمات  على الصالة النسائية ببيت الباحة
مبينا بان الكثير من الزوار أبدى إعجابه بمظهر الفتيات الصغيرات وهن يؤدين تلك الألوان

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