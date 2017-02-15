“وكيل إمارة الباحة” يفتتح ملتقى الحجرة الدعوي الثامن

افتتح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري مساء أمس الأول الملتقى الدعوي الثامن بمحافظة الحجرة تحت شعار ( هدى وهداية ) والذي ينظمة المكتب التعاوني للدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الحجرة وذلك بحضور الشيخ صالح عوّاد المغامسي إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا وعدد من مديري الدوائر الحكومية والجهات الخيرية ومشائخ وأهالي الحجرة

و كان في استقبال وكيل امارة الباحة عند وصوله مقر الملتقى محافظ الحجرة الدكتور فيحان العتيبي ومدير مكتب الدعوة بالحجرة الدكتور مرضي بن أحمد الزهراني وعدد من مشايخ والمسؤولين بالمحافظة.

وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم للقارئ ـ احمد بن حسن الفقية، ثم القى محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي كلمة الجهة المنفذه والجهات المشاركة، رحب من خلالها بوكيل امارة الباحة وضيف الملتقى الشيخ صالح المغامسي وكافة ضيوف وحضور الملتقى، ثم قدم بأسمه وأسم كافة مسئولي الجهات الحكومية بالحجرة ومشائخ واعيان وأهالي المحافظة خالص شكرة وتقديرة لسمو أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود، على متابعته الدائمة وجهودة الحثيثه في تنمية المنطقة وتطويرها، ودعم المناشط الخيرية بوجه عام ، كما قدم شكرة لمكتب الدعوة بمحافة الحجرة ولكافة الجهات المشاركة في الملتقى، وقال العتيبي ما هذا الحضور الكبير الا دليل أن هناك جهود كبيرة بُذلت لإنجاح هذا الملتقى وعلى مدى السنوات الماضية حتى اصبح ملتقى الحجرة اليوم في نسخته الثامنه من ابرز الملتقيات الدعوية بمنطقة الباحة.

بعد ذلك اطلق وكيل امارة الباحة الدكتور حامد الشمري فعاليات الملتقى ، وقال: بسم وعلى بركة الله يُشرفني أن اُعلن انطلاق فعاليات ملتقى الحجرة الدعوي الثامن “هدى وهداية” في عامه الثامن، وقال الشمري إن هذا الملتقى حقق نجاحات متميزة طيلة السنوات الماضية ، وقال : اقدم شكري الخالص لكافة القائمين على هذا الملتقى ، ونقل الشمري، تحيات وتقدير سمو امير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود لكافة اهالي محافظة الحجرة والحضور للملتقى.

بعد ذلك تم تقديم أوبريت ملتقانا والذي نال إعجاب الحضور .

بعد ذلك القى امام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي محاضرته والتي كانت بعنوان “تأملات قرآنيه”.

وفي ختام الحفل قدم محافظ الحجرة بأسم الجهات المنظمة للملتقى درعين تذكاريين لوكيل امارة المنطقة الدكتور حامد الشمري ولفضيلة الشيخ صالح المغامسي.

وشمل مقر الملتقى عدد من المعارض المصاحبة لملتقى معرض الحجرة بلا سكري والذي تشارك فيه وزارةالصحة وجامعة الطائف والهلال الاحمر و معرض علمني الفاتحة والذي تشارك به جمعية تحفيظ القرآن، فيما تستمر فعاليات الملتقى لمدة ثمان ايام بدأ من أمس الثلاثاء وحتى الثلاثاء المقبل.