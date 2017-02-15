 قرية نجران التراثية تعيد 16 حرفة يدوية لزوار الجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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قرية نجران التراثية تعيد 16 حرفة يدوية لزوار الجنادرية

قرية نجران التراثية تعيد 16 حرفة يدوية لزوار الجنادرية
المناطق _نجران

حقق سوق الحرف اليدوية في قرية نجران التراثية بمهرجان الجنادرية 31 حضوراً لافتا من خلال تواجد 16 حرفة يدوية تنوعت بين صقل الخناجر والسيوف والحياكة والشارح والخصف وفتال الحبال وصناعة الطبول وصناعة سلال الجنابي والخرازة والدباغ ورباب الدلال والحدادة وصانع الميضاف و خياط الملابس الرجالية والنسائية وإصلاح الاحزمة وبائع التمور وعرض التراث وصانع المكانس.

وأوضح رئيس وفد منطقة نجران محمد بن مهدي غشام آل زمانان أن الهدف من وجود هذه الحرف هو استذكار ماضي الآباء والأجداد العريق والتعريف بها للأجيال الجديدة والمحافظة عليها من الانقراض ، إضافة إلى وجود 8 أسر منتجة تقوم بصناعة العديد من الأدوات التي تستخدمها الأسرة في المنزل ، وأيضا المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة مثل الرقش وخبز التنور والمرضوفة والحريكه والقعنون والوفد والمرق.

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