الأحواز..اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات في مدينة “الخلفية” والمقاومة الأحوازية تتبنى العملية

استهدف مقاومون أحوازيون مدير جهاز الاستخبارات في مدينة “الخلفية” جنوب شرق “الأحواز” العاصمة فجر اليوم الأربعاء وأنباء عن إصابة عناصر آخرين.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لـ”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” إن مجموعة مسلحة تابعة للمقاومة الوطنية الأحوازية نفذت عملية الاغتيال فجر اليوم الأربعاء “15 فبراير” الجاري حيث استهدفت فيها مدير جهاز الاستخبارات في مدينة الخلفية “المستوطن الفارسي” المدعو “حسين شريفي” ومجموعة من العناصر التي كانت برفقته.

وأكدت مصادر لموقع “أحوازنا” أن عشرات من سيارات الأمن والحرس الثوري هرعت إلى مكان الحدث ونصبت نقاط تفتيش في مداخل ومخارج مدينة الخلفية بحثا عن منفذي العملية.

وقال قيادي في المقاومة الوطنية الأحوازية إن هذه العملية جاء نصرة لأهلنا في مدينة الفلاحية الذين منذ يوم الخميس 9 فبراير الماضي وهم يتعرضون لأبشع الجرائم من قبل قوات الاحتلال حيث سقط على إثرها شهيد وجُرِحَ أكثر من خمسة آخرين.

وفي تغريدة للسيد حبيب جبر رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز عبر حسابه الشخصي في التويتر أكد فيها حدوث العملية قائلا: “اغتيال رئيس مخابرات مدينة الخلفية المدعو حسين شريفي فجر اليوم على يد مجموعة مسلحة من المقاومة الوطنية الأحوازية”.