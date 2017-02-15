أمير نجران يبارك بطولات فريق “الفرسان”

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، النتائج التي أحرزها فريق فرسان نجران، في السباقات والبطولات المحلية لمهارات الفروسية، المقامة مؤخرًا في منطقتي المدينة المنورة والقصيم.

وهنأ سموه رئيس الفريق، إبراهيم بن علي أبو ساق والمتسابقين على ما حققوه من مراكز متقدمة، وذلك أثناء استقبال سموه الفريق، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، متطلعًا سموه إلى تعزيز حضور المنطقة ومشاركاتها في بطولات دولية.

وكان فريق فرسان نجران قد نال المركز الأول في سباق المارثون، والمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة التقاط الأوتاد، في ملتقى الفرسان بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، كما ظفر بالميدالية الذهبية في بطولة القصيم لالتقاط الأوتاد، والمركز الثاني في سباق المارثون بمحافظة عنيزة.