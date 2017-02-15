وكيل امارة الباحة يدشن الملتقى الدعوي الثامن بمحافظة الحجرة

دشن وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري الملتقى الدعوي الثامن بمحافظة الحجرة بحضور إمام وخطيب مسجد قبا بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة

وبدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم القى محافظ الحجرة الدكتور فيحان العتيببي كلمة رحب فيها بالحضور معبرا عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة الباحة على متابعته الدائمة وجهوده الحثيثة في دعم التنمية والمناشط الدعوية بمحافظة الحجرة

ونوه بتشريف وكيل إمارة المنطقة للفعاليات الملتقى واهتمامه بالعمل الدعوي ومثمنا لفضيلة إمام وخطيب مسجد قبا حضور الملتقى والمشاركة في فعالياته التي تتجلا فيها روح الدعوة بمشاركة 150 متطوعا ومتطوعة من أبناء المجتمع والجهات الحكومية والأهلية والخيرية بالمحافظة

ثم القى وكيل امارة منطقة الباحة كلمة رحب فيها بفضيلة إمام وخطيب مسجد قبا والحضور والعاميلن بالملتقى ونقل لهم تقدير سمو أمير منطقة الباحة على مشاركتهم وجهودهم في تنظيم هذا الملتقى المتميز الذي حقق نجاحات خلال الأعوام الماضية

عقب ذلك استهل فضيلة إمام وخطيب مسجد قبا الشيخ صالح المغامسي فعاليات الملتقى بمحاضرة قيمة تناول فيها بعض سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر وخيبر وسير بعض الأنبياء وتفسير لعدد من آيات الذكر الحكيم داعيا الى المزيد من التكاتف والتعاون ضد الأراجيف والأقوال المضللة

واكد الشيخ المغامسي في محاضرته على أهمية تكثيف التربية السليمة للأبناء على الدين الحنيف وفق تعاليمه الصحيحة والفهم السليم في القول والعمل والتعاون مع رجال الدولة في التقيد بالأنظمة والتعليمات لتحقيق المصلحة العامة داعيا الله أن ينصر رجال الأمن البواسل وأن يسدد رميهم ويرحم شهيدهم ويشفي جريحهم وان يديم على المملكة أمنها واستقرارها وان يحفظ ولاة أمرها ويوفقهم لما يحبه ويرضاه

وفي نهاية المحاضرة كرم وكيل أمارة منطقة الباحة فضيلة الشيخ المغامسي بهدية تذكارية كما سلم محافظ الحجرة هدية لوكيل امارة المنطقة بهذه المناسبة

وستشهد فعاليات الملتقى التي تستمر على مدى أسبوع العديد من البرامج الدينية والدعوية والثقافية والمسابقات والأمسيات الشعرية والبرامج الترفيهية ، إلى جانب تقديم العديد من الهدايا والجوائز للحضور .

وحدد المكتب التعاوني إقامة الملتقى المخصص للرجال خلف محافظة الحجرة ، فيما يقام ملتقى النساء في مدرسة تحفيظ القران الكريم بالمحافظة .