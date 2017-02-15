مدني الباحة يناقش حرائق الغابات وكيفية الحد منها

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد احمد بن عبدالعزيز الدليوي بأعضاء حرائق الغابات في منطقة الباحة بعضوية كل من مديرية الشرطة – أمانة منطقة الباحة – إدارة الطرق والنقل – إدارة الزراعة – إدارة المياه – جامعة الباحة و تم مناقشة حرائق الغابات وكيفية الحد منها مع ايضاح العوائق والحلول ومن ثم رفع التوصيات

واوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس بان هذا الاجتماع يأتي نظرا لما تمثله الغابات في منطقة الباحة من ثروة ولاهمية الغطاء النباتي بالمنطقة