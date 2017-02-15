 مدني الباحة يناقش حرائق الغابات وكيفية الحد منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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مدني الباحة يناقش حرائق الغابات وكيفية الحد منها

مدني الباحة يناقش حرائق الغابات وكيفية الحد منها
المناطق _عبدالرحمن سفر
عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد احمد بن عبدالعزيز الدليوي بأعضاء حرائق الغابات في منطقة الباحة بعضوية كل من مديرية الشرطة – أمانة منطقة الباحة – إدارة الطرق والنقل – إدارة الزراعة – إدارة المياه – جامعة الباحة و تم مناقشة حرائق الغابات وكيفية الحد منها مع ايضاح العوائق والحلول ومن ثم رفع التوصيات
واوضح  المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس  بان هذا الاجتماع يأتي نظرا لما تمثله الغابات في منطقة الباحة من ثروة ولاهمية الغطاء النباتي بالمنطقة

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