ولي العهد يؤكد على أهمية إيجاد كل وسيلة عملية وفكرية تحقق مروراً آمناً

أكد الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على مضاعفة الجهود لتحقيق السلامة المرورية في المملكة، مشدداً على تطبيق الأنظمة المرورية والاجتهاد في إيجاد كل وسيلة عملية وفكرية تحقق مروراً آمناً لما فيه سلامة الإنسان والممتلكات.

جاء ذلك في كلمة لولي العهد خلال اطلاعه في مكتبه بديوان وزارة الداخلية، اليوم، على تقارير عن أبرز ما تم إنجازه في برنامج التطوير والمبادرات المصاحبة لأعمال المرور التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمرور.

واستمع ولي العهد خلال الاجتماع لشرح قدمه مدير الأمن العام الفريق عثمان عن الجهود المبذولة للحد من حوادث المرور من خلال توظيف التقنيات الحديثة، مؤكدا مواصلة الجهود وفق توجيهات ولي العهد.

كما اطلع ولي العهد على تقرير عن آخر الإحصائيات والنتائج الميدانية لأعمال الضبط والرصد التي قام بها المرور، إلى جانب اطلاعه على تقرير لتطوير مدارس تعليم القيادة ومحطات الفحص الدوري ومواقع حجز المركبات.

وفي ختام الاجتماع ثمن ولي العهد الجهود التي يبذلها الجميع، موجهاً بتقديم تقرير شهري عن الجهود المبذولة.

حضر الاجتماع الأمير الدكتور بندر المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والأمير عبد العزيز بن سعود مستشار ولي العهد وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن الربيعان، ومستشار ولي العهد وزير الداخلية الدكتور ساعد الحارثي، والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني، وعدد من المسؤولين.