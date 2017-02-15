 786 زيارة ميدانية لمشرفي مكتب التعليم بأحد رفيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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786 زيارة ميدانية لمشرفي مكتب التعليم بأحد رفيدة

786 زيارة ميدانية لمشرفي مكتب التعليم بأحد رفيدة
المناطق _أحد رفيدة

عقد مكتب التعليم بمحافظة أحد رفيدة لقاءه الثالث مؤخراً، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمكتب ، وقد تضمن اللقاء عددا من المحاور تم مناقشتها وتبادل الآراء فيها ، حيث قدّم مدير مكتب التعليم بالنيابة الأستاذ عبدالله أبو عريف تقييما لأعمال الفصل الدراسي الأول من برامج ومبادرات ومتابعة الانتظام داخل المدارس وسير اختبارات نهاية الفصل المنصرم ومنظومة قيادة الأداء الإشرافي واستثمار برنامج نور في تسجيل الزيارات الفنية والمدرسية والخطط ، كذلك البطاقة الإلكترونية وأهمية تفعيلها أثناء الزيارات الميدانية.

وأكد أبو عريف على ضرورة البداية الجادة من جميع المشرفين التربويين وأهمية أن تنعكس كل أساليبنا الإشرافية على تطوير الممارسات داخل حجرة الصف،و التنسيق بين مشرفي كل تخصص وقائد المدرسة حول الأداء الوظيفي ليسهل فيما بعد اعتماده في البرنامج ، ثم ناقش المجتمعون أوراق العمل المقدمة حول بعض اللوائح والمشروعات.

 وأشار أبو عريف إلى أن مشرفي  المكتب  قاموا بـ ” 786 ” زيارة ميدانية خلال الفصل الدراسي الأول .

   

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