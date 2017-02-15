عمل وتنمية الرياض و” ساب ” يناقشان سبل تفعيل تعاون وشراكة مستدامة بينهما

عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض المهندس “طارق الزهراني” ومدير إدارة خدمة المجتمع بالبنك السعودي البريطاني ” ساب ” الأستاذ “عبد الله المحرج” اجتماعا تم خلاله مناقشة سبل التعاون والشراكة المستدامة بين فرع الوزارة والبنك بما يعود بالنفع والفائدة ويخدم الفئات المشمولة بالرعاية في الدور الإيوائية .

واستُعرض في الاجتماع الذي حضره مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بمنطقة الرياض “مشيعل القرني” ومديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية “خلود الشايع” عدد من المشاريع والبرامج الخاصة بإدارة المسؤولية الاجتماعية الموجهة لفئة ” المسنين ” ، حيث تمت بلورة رؤية مشتركة يدعم من خلالها البنك المشاريع المستدامة ذات الأثر المباشر والمستدام ، وخصوصا فيما يتعلق ببرنامج توظيف تقنية السنويزلين ” snoezelen ” لكبار السن ، والمعمول بها في عدد من الدول المتقدمة والمتميزة في رعاية وخدمة المسنين .

كما نوقش في الاجتماع بعض احتياجات الدور الإيوائية التي تقدم برامج لرعاية الأحداث من الجنسين وكيفية دعم برامج الإصلاح والتوجيه المعمول بها حاليا للمشمولين في دور الملاحظة الاجتماعية ودور رعاية الفتيات ، إضافة إلى تنسيق زيارات لعدد من الفروع لدعم برامجها من خلال تفعيل الشراكة المستدامة ، إلى جانب استعراض بعض البرامج الخاصة التي تهتم بدعم ما يقدم لأطفال التوحد .

وعبر المهندس الزهراني عن شكره وتقديره للبنك السعودي البريطاني ” ساب ” ممثلا بمدير إدارة خدمة المجتمع الأستاذ عبد الله المحرج على تعاونهم وتجاوبهم وحرصهم على تقديم كل ما من شأنه خدمة المجتمع وخصوصا الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، مؤكدا ان ذلك محل شكر وتقدير وثناء جميع منسوبي الوزارة ، ومشيراً إلى أن فرع الوزارة بالرياض يسعى إلى إبرام عدد من الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص ويرحب بمبادراتهم الإنسانية والاجتماعية وبكل ما يخدم الفئات المشمولة بالرعاية .