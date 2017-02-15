 المقاومة الإيرانية في واشنطن تكشف “14” معسكرا لتدريب الإرهابيين داخل إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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المقاومة الإيرانية في واشنطن تكشف “14” معسكرا لتدريب الإرهابيين داخل إيران

المقاومة الإيرانية في واشنطن تكشف “14” معسكرا لتدريب الإرهابيين داخل إيران
المناطق_يوسف المطيري

كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء النقاب عن معلومات ووثائق تتعلق بمعسكرات خاصة بقوات “فيلق القدس” الإرهابي التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يتزعمه “قاسم سليماني” ، في داخل إيران لتدريب الإرهابيين الأجانب من أجل نقلهم للخارج.

وقدم نائب رئيس ممثلية المجلس في أمريكا “علي رضا جعفر زاده” في مؤتمر صحفي في مقر المجلس في واشنطن شرحا مفصلا بالخرائط الموثقة لهذه المعلومات والوثائق، قائلا “نكشف اليوم عن الكثير من المعلومات والوثائق والتي لا تمتلكها المنظمات الاستخباراتية، بخصوص قوات الحرس الثوري الإيراني وأنشطة هذه القوات السرية”، موضحا بأن هذه المعلومات والوثائق قد جرى تجميعها وتوثيقها من خلال شبكات منظمة مجاهدي خلق داخل إيران.

وتشمل الوثائق صورا ومواقع هذه المراكز والمحميات العسكرية داخل إيران وأسمائها المشفرة وطبيعة التدريب التي توفرها وأسماء قادتها وأماكن نشر عناصرها بعد انتهاء التدريبات.

وأوضح بأنه قد جرى تقسيم هذه المعسكرات بناءا على جنسيات المتدربين ونوعية التدريب، مشيرا إلى توفير التدريب الإرهابي والتدريب العسكري لهذه الميليشيات في نفس الوقت في هذه المعسكرات لتمكين أفراد هذه الميليشيات من الاختراق والتقدم الجيد لتحقيق أهداف النظام الإقليمية.

وبين أن المئات من المقاتلين من العراق وسوريا واليمن وأفغانستان ولبنان يتلقون تدريبات عسكرية في إيران ومن ثم يعودوا إلى هذه البلدان لإشعال الحروب و الإرهاب، فيما تتلقى مجموعات صغيرة تدريبات أيضا في بلدان أخرى من أجل القيام بعمليات إرهابية، مشيرا إلى أنه يجري تدريب بعض الخلايا الإرهابية في نفس الدول وبشكل خاص الدول التي لا يوجد فيها حروب مثل بعض دول الخليج العربية كالكويت والبحرين.

وأوضح بأن مديرية التدريب في فيلق قوات القدس تشكل جزءا مهما مجموعة فيلق قوات القدس الإرهابية، مشيرا إلى أن الوثائق الداخلية للحرس الثوري الإيراني تضع الاسم الحركي لهذه المديرية بالرقم “12000” في مراسلاتها الخاصة بهذه المديرية وأنشطتها.

وأشار إلى أن المركز الرئيسي لهذه المديرية يقع في قاعدة الإمام علي العسكرية والتي تبعد “20” كيلو متر من طريق “طهران-خاراج” السريع، فيما تتكون هذه المديرية من مجمعات سكنية ضخمة تضم عددا من حاميات الحرس الثوري الإيراني وأهمها حامية الإمام علي.

وبين علي زاده أن المعلومات التي استطاعت حركة المقاومة الإيرانية الحصول عليها تؤكد على تحديد “14” مركزا للتدريب تابعة لمديرية التدريب في فيلق قوات القدس، فيما يرأس هذه المديرية إلى العام 2015 كان العميد “راحيمي” والذي يتبع مباشرة “قاسم سليماني”.

كما يوجد دورات تدريب عسكرية كامل متخصصة ومخصصة للأفراد الذين يعينهم فيلق قوات القدس بشكل دائم بالإضافة إلى دورات في الأعمال الإرهابية والتي تسغرق ما بين 9 شهور إلى 12 شهرا”.

وأشار علي زاده إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعاد قبل سنوات عملائه في فنزويلا وأورغواي و باراغواي وبوليفيا إلى حامية الإمام علي للتدريب.

وأوضح بأن تجريم فيلق القدس من جانب مجلس الأمن الدولي في السابق يجب أن يشمل أيضا قوات الحرس الثوري الإيراني بأكملها، مؤكدا على أن الخطوة الأولى لمعالجة أزمات المنطقة يجب أن تكون في طرق هذه القوات من المنطقة.

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