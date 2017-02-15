 التجارة تقف على 668 مخبزاً وتخالف 123 في 39 مدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمين عسير : مستعدون لمواجهة مشاكل الأمطار.. 750 بلاغاً و 1180 عامل ومراقب في الميدان سمو أمير منطقة جازان يدشن مركز أم المؤمنين خديجة بنت خويلد للتوحد بالفيديو :الإمارات تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي نانومتري وكيل امارة منطقة الباحة ينوه بمنح وتكريم سمو ولي العهد بميدالية ( جورج تينيـت ) في مكافحة الارهاب الدفاع الجوي يتصدى لصاروخ باليستي فوق سماء خميس مشيط نظام ايجار يضمن التوزيع العادل للمستهلك الائتلاف السوري يؤكد ضرورة محاسبة الأسد على جرائم الحرب وفاة شخص غرقا بسد المجمعة بالرياض .. ومدني الرياض يحذر من الاقتراب من الأودية بمستشفى عسير.. صحة منطقة عسير تفعّل اليوم العالمي لحقوق المرضى التجارة تقف على 668 مخبزاً وتخالف 123 في 39 مدينة الهلال الاحمر يؤكد جاهزية الفرق الاسعافيه بمنطقة تبوك المقاومة الإيرانية في واشنطن تكشف “14” معسكرا لتدريب الإرهابيين داخل إيران

التجارة تقف على 668 مخبزاً وتخالف 123 في 39 مدينة

التجارة تقف على 668 مخبزاً وتخالف 123 في 39 مدينة
المناطق _الرياض
نفذت فرق الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار منذ السبت الماضي جولات رقابية مكثفة ومستمرة في كافة مناطق المملكة  للتأكد من التزام المخابز بالوزن المقرر نظاماً لكيس الخبز والبالغ بالحد الأدنى 510 جرامات، أسفرت حتى صباح اليوم الأربعاء عن زيارة  668 مخبزاً ، نتج عنها إيقاع مخالفات فورية على 123  مخبزاً في 39 مدينة من مختلف مناطق المملكة.
وشملت جولات الفرق الرقابية على المخابز  مدن الرياض والزلفي والقويعية وشقراء والدوادمي ووادي الدوسر والخرج والمزاحمية وعفيف ورماح وحوطة بني تميم والحريق، ومكة المكرمة وجدة والطائف ورابغ ورنية والقنفذة، والمدينة المنورة والعلا وينبع، والدمام والخبر والقطيف وحفر الباطن والخفجي والاحساء، وحائل وعرعر وبقعاء والقريات وطريف وتبوك والوجه وضبا وطبرجل والجوف، وأبها خميس مشيط.
وأوقعت فرق الرقابة الميدانية خلال جولاتها 123 مخالفة فورية على المخابز التي لم تلتزم بالوزن المقرر نظاماً، كم تم استدعاء أصحاب هذه المخابز وإلزامهم بتعديل أوزان الخبز.
ووفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء يعد نقص وزن الخبز عن الحد المسموح به أو مخالفة المواصفات التي لا ينطبق عليها نظام مكافحة الغش التجاري مخالفة تستوجب فرض عقوبات تتضمن غرامة من 500 ريال كحد أدنى إلى 3 آلاف ريال كحد أعلى  مع إغلاق المخبز حال تكرار المخالفة .
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والابلاغ  عن أي مخالفة أو شكوى من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق البلاغ تجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>