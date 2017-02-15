التجارة تقف على 668 مخبزاً وتخالف 123 في 39 مدينة

نفذت فرق الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار منذ السبت الماضي جولات رقابية مكثفة ومستمرة في كافة مناطق المملكة للتأكد من التزام المخابز بالوزن المقرر نظاماً لكيس الخبز والبالغ بالحد الأدنى 510 جرامات، أسفرت حتى صباح اليوم الأربعاء عن زيارة 668 مخبزاً ، نتج عنها إيقاع مخالفات فورية على 123 مخبزاً في 39 مدينة من مختلف مناطق المملكة.

وشملت جولات الفرق الرقابية على المخابز مدن الرياض والزلفي والقويعية وشقراء والدوادمي ووادي الدوسر والخرج والمزاحمية وعفيف ورماح وحوطة بني تميم والحريق، ومكة المكرمة وجدة والطائف ورابغ ورنية والقنفذة، والمدينة المنورة والعلا وينبع، والدمام والخبر والقطيف وحفر الباطن والخفجي والاحساء، وحائل وعرعر وبقعاء والقريات وطريف وتبوك والوجه وضبا وطبرجل والجوف، وأبها خميس مشيط.

وأوقعت فرق الرقابة الميدانية خلال جولاتها 123 مخالفة فورية على المخابز التي لم تلتزم بالوزن المقرر نظاماً، كم تم استدعاء أصحاب هذه المخابز وإلزامهم بتعديل أوزان الخبز.

ووفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء يعد نقص وزن الخبز عن الحد المسموح به أو مخالفة المواصفات التي لا ينطبق عليها نظام مكافحة الغش التجاري مخالفة تستوجب فرض عقوبات تتضمن غرامة من 500 ريال كحد أدنى إلى 3 آلاف ريال كحد أعلى مع إغلاق المخبز حال تكرار المخالفة .

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها والابلاغ عن أي مخالفة أو شكوى من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق البلاغ تجاري