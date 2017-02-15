 بمستشفى عسير.. صحة منطقة عسير تفعّل اليوم العالمي لحقوق المرضى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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بمستشفى عسير.. صحة منطقة عسير تفعّل اليوم العالمي لحقوق المرضى

بمستشفى عسير.. صحة منطقة عسير تفعّل اليوم العالمي لحقوق المرضى
المناطق _عسير

فعّلت صحة منطقة عسير صباح اليوم فعاليات اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى بمستشفى عسير المركزي بحضور مستشار مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور/ عبدالله بن محمد الجاسر والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني ويتم تفعيل هذه المناسبة في كافة قطاعات ومستشفيات المنطقة.

  وقد بدأ الحفل بافتتاح المعرض التوعوي الذي أقيم على هامش هذه المناسبة ويحتوي على عدة اركان للتعريف بحقوق وواجبات المرضى إلى ذلك اعد حفل خطابي بداء بالقران الكريم ثم كلمة للدكتور الجاسر تلاها كلمة لمدير إدارة علاقات وحقوق المرضى بصحة عسير الأستاذ موسى آل حفاف.  

   بعد ذلك قام مستشار مدير عام الشئون الصحية والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي بزيارة لأقسام التنويم والمرور على المرضى وتقديم الهدايا والاطمئنان على صحتهم وسير الخطة العلاجية لهم والاستماع إلى أراءهم وملاحظاتهم.

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