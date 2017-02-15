 وفاة شخص غرقا بسد المجمعة بالرياض .. ومدني الرياض يحذر من الاقتراب من الأودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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وفاة شخص غرقا بسد المجمعة بالرياض .. ومدني الرياض يحذر من الاقتراب من الأودية

وفاة شخص غرقا بسد المجمعة بالرياض .. ومدني الرياض يحذر من الاقتراب من الأودية
المناطق _الرياض
صرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي انه في تمام الساعة 4:54 عصراً من يوم الاربعاء الموافق 1438/5/18 تبلغت عمليات الدفاع المدني بالمجمعة بلاغاً عن سقوط شخص بسد المجمعه وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني بالمجمعة وعند الوصول وجد ان الحادث عبارة عن سقوط شخص يبلغ من العمر 13 عاماً بسد المجمعة وتم إخراجه من السد وهو متوفي .

والدفاع يدعوا الجميع الى عدم التنزه بالقرب من المستنقعات او السدود او الاقتراب منها وان يتقيدوا بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني لسلامتهم وسلامة من معهم

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