وفاة شخص غرقا بسد المجمعة بالرياض .. ومدني الرياض يحذر من الاقتراب من الأودية

صرح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي انه في تمام الساعة 4:54 عصراً من يوم الاربعاء الموافق 1438/5/18 تبلغت عمليات الدفاع المدني بالمجمعة بلاغاً عن سقوط شخص بسد المجمعه وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني بالمجمعة وعند الوصول وجد ان الحادث عبارة عن سقوط شخص يبلغ من العمر 13 عاماً بسد المجمعة وتم إخراجه من السد وهو متوفي .

والدفاع يدعوا الجميع الى عدم التنزه بالقرب من المستنقعات او السدود او الاقتراب منها وان يتقيدوا بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني لسلامتهم وسلامة من معهم