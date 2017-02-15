 الائتلاف السوري يؤكد ضرورة محاسبة الأسد على جرائم الحرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المجلس البلدي بالنماص يزور عدد من الوزارات والجهات الاستثمارية لبحث سبل تطوير المحافظة أمين عسير : مستعدون لمواجهة مشاكل الأمطار.. 750 بلاغاً و 1180 عامل ومراقب في الميدان سمو أمير منطقة جازان يدشن مركز أم المؤمنين خديجة بنت خويلد للتوحد بالفيديو :الإمارات تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي نانومتري وكيل امارة منطقة الباحة ينوه بمنح وتكريم سمو ولي العهد بميدالية ( جورج تينيـت ) في مكافحة الارهاب الدفاع الجوي يتصدى لصاروخ باليستي فوق سماء خميس مشيط نظام ايجار يضمن التوزيع العادل للمستهلك الائتلاف السوري يؤكد ضرورة محاسبة الأسد على جرائم الحرب وفاة شخص غرقا بسد المجمعة بالرياض .. ومدني الرياض يحذر من الاقتراب من الأودية بمستشفى عسير.. صحة منطقة عسير تفعّل اليوم العالمي لحقوق المرضى التجارة تقف على 668 مخبزاً وتخالف 123 في 39 مدينة الهلال الاحمر يؤكد جاهزية الفرق الاسعافيه بمنطقة تبوك

الائتلاف السوري يؤكد ضرورة محاسبة الأسد على جرائم الحرب

الائتلاف السوري يؤكد ضرورة محاسبة الأسد على جرائم الحرب
المناطق _سوريا

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التأكيد على ضرورة تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور عدد من التقارير الدولية التي تؤكد ضلوع ميليشيات الأسد بجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن ميليشيات الأسد استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق سكنية بمدينة حلب خلال هجومها على المدينة أواخر العام الماضي، ولفت الائتلاف الوطني في بيان له، اليوم، إلى ضرورة تحويل هذا التقرير مع سائر التحقيقات والتقارير المشابهة بما فيها تقرير “مسلخ صيدنايا” الصادر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

وذكر الائتلاف الوطني بضرورة تحريك إجراءات قضائية تستند إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 كانون الأول 2016، والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية.

وقال الائتلاف الوطني في بيانه إن هذا التقرير يوضع أمام مجلس الأمن الدولي الذي سبق أن أصدر القرار 2118، ثم ألحقه بالقرار 2209، الذي أدان أي استخدام عسكري لغاز الكلور، ونص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>