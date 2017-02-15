 نظام ايجار يضمن التوزيع العادل للمستهلك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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نظام ايجار يضمن التوزيع العادل للمستهلك

نظام ايجار يضمن التوزيع العادل للمستهلك
المناطق _تهاني الجهني
أكد المستشار الاقتصادي سالم بن فهد الزمّام ان نظام ايجار الذي اقره مجلس الوزراء يشكل جزء من حزمة برامج خاصة بالتنمية الحضرية والاسكانية والتي توجز بعدة آثار إيجابية
أولاها انتاج قاعدة بيانات دقيقه وضخمة تساعد بصناعة القرار في كل من قطاع عام وقطاع خاص وضبط للعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر وشفافية الالتزامات والحقوق وحفظها ورفع لدرجة التنافسية بسوق الايجارات بما يضمن توزيع عادل ورشيد سواء من المنتج له او المستهلك له بالتالي أسعار عادلة أقل، وجودة أعلى، وهذه مرتبطة جداً بالتضخم وخلق فرص استثمارية لخدمات مساندة لسوق الايجارات كخدمات تحليل البيانات وأدارتها، ومنصات الكترونية جديدة تعمل على نفس النظام وخلق فرص وظيفية ناتجة واحلال توطين بعد رصد الحجم والنوع بالنظام والسوق الذي ينمو بمتوسط سنوي بلغ 5‎%‎ في آخر 5 سنوات.
وقال “اذا اردنا أن نعرف الآثار لأي تنظيم حكومي جديد علينا أن نعرف الحجم في القطاع الذي استهدفه التنظيم ، في نظام ايجار الجديد نتحدث عن ‏قطاع عقاري بكافة مكوناته يبلغ حجمه 2.5 تريليون ريال وفق أرقام وزارة الاسكان وحجم التمويل البنكي فيه يتجاوز 100 مليار سنوياً، ويساهم في ما نسبته 4.9 ‎%‎ من الناتج المحلي الاجمالي بأسعار ثابته، وقطاع يعمل فيه  110 الف موظف يشكل السعوديين فيه 62% وفق المسح الاخير للاحصاء.
وتابع في سوق الأيجار تحديداً نتحدث عن ماقيمته تقريباً 750 مليار ريال قيمة اصول مخصصة للايجار السكني فقط، بقيمة ايجارات سنوية تصل إلى 80 مليار سنوياً لنفس الفئة.

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