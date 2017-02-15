 وكيل امارة منطقة الباحة ينوه بمنح وتكريم سمو ولي العهد بميدالية ( جورج تينيـت ) في مكافحة الارهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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وكيل امارة منطقة الباحة ينوه بمنح وتكريم سمو ولي العهد بميدالية ( جورج تينيـت ) في مكافحة الارهاب

وكيل امارة منطقة الباحة ينوه بمنح وتكريم سمو ولي العهد بميدالية ( جورج تينيـت ) في مكافحة الارهاب
المناطق _عبدالرحمن سفر
نـوّه وكيـــل إمـــارة منطقـــة الباحـــة الدكتــور حامـــد بن مالــح الشمـــري بمنح وتكريـــم صاحــب السمـــو الملكـــي الأميـــر محمــد بن نايــــف بن عبدالعزيــــز ولــي العهـــــد نائـــب رئيـــس مجلــــس الـــــوزراء وزيــــر الداخليــــة (حفظـــه الله) ميدالية ( جورج تينيــــت ) التي تقدمها وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الإستخباراتي المميز في مجال مكافحــــة الإرهــــاب .
موكد أن هذه الميداليـــة المقدمـــة من وكالــــة الإستخبـــارات المركزيــــة CIA للعمـــل الإستخباراتـــي المميـــز في مكافحـــة الإرهــــاب والتي مُنحت لصاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية ( حفظه الله) تعتبر شاهداً قوياً على ما تقوم به المملكة من جهود وعمل منظم في مكافحة الإرهاب على المستوى الداخلي والخارجي وبمتابعة واهتمام من لدن سموه ” أيده الله “وذلك منذ أن تولى ملف الإرهاب بالمملكة وجهوده الكبيره لدحر مخططاته ، وتجفيف منابعه، وحماية شباب الوطن من الفكر المضلل مما كان له أكبر الأثر في تحجيم هذه الظاهره الخطيره التي تهدد السلم والأمن ، كما تسلم سموه العديد من الملفات الأمنيـــة والإداريـــة المهمـــة ، وتوجت بنجاحات كبيـــره بالإضافة الى عدد من المبادرات التطويرية لكافة أجهـزة الأمـــن ، لمس ثمارها المواطـــن مع إشراف سموه الكريم الشخصي لمركز المناصحه وما يقدمه من اعمال وبرامج تحقق من خلاله ولله الحمد العديد من الإنجازات في إعادة وتأهيل من غُرر بهم وفق برامج علمية وعملية ووقائية أزالت الكثير من الشبهات لدى بعض الشباب ولا غرابة في ذلك لأنه تخرّج من مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) وهو بحق فارس الأمن الأول الذي ضحى بوقته وحياته لدحر خطط الارهاب من اجل أمن الوطن والمواطن .
واشـــار الشمري الى ما تحقــق من انجـــازات وضربـــات استباقيـــة في مكافحـــة الإرهــــاب والتصـــدي له ، وهي محل تقديـــر واحتـــرام الجميـــع ، لينعــم هذا الوطـــــن وابنــاءه بالأمـــن والإستقـــرار في ظــــل ما توليـــه حكومتنـــا الرشيـــده “أيـدهـــا الله” من جهـــود مستمـــره ودعــم كبيــر في مكافحـــة الإرهـــاب بكل صــوره وأشكالــــه .

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