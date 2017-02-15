 بالفيديو :الإمارات تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي نانومتري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو :الإمارات تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي نانومتري

المناطق _الأمارات

بعد يوم من إعلانها عن مشروع “المريخ 2117″، أطلقت الإمارات بنجاح “نايف-1″، أول قمر صناعي “نانومتري” إماراتي إلى الفضاء الخارجي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإمارتية “وام”.

وأشارت الوكالة، الأربعاء (15 فبراير 2017)، إلى أن “مركز محمد بن راشد للفضاء” و”الجامعة الأمريكية في الشارقة”، أعلنا نجاح إطلاق “نايف-1″ عند الساعة 7:58 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، أعلنا مشروع “المريخ 2117″، الثلاثاء.

وفي ختام القمة العالمية للحكومات التي شارك فيها وفود من 138 حكومة، أعلنت الإمارات دخولها بشكل رسمي للسباق العلمي العالمي لإيصال البشر للكوكب الأحمر خلال العقود القادمة من خلال المشروع.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية، عن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز “محمد بن راشد للفضاء” والمشرف العامّ على المشاريع والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمركز، أن “الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي الجديد، بما يحمله من تكنولوجيا متطورة، يعد خطوة مهمة على طريق تنفيذ البرنامج الفضائي الطموح لدولة الإمارات”.

وأشار يوسف حمد الشيباني، المدير العامّ لمركز “محمد بن راشد للفضاء” إلى مشاركة طلبة جامعيين في إنجاز جميع مراحل المشروع. مبينًا أن “نايف-1” هو الحلقة الأولى من استراتيجية المركز في مسار برنامج المشاريع الفضائية المخصصة لطلبة الجامعات.

وأوضح الشيباني أن “نايف-1″، هو “أول قمر اصطناعي نانومتري بحجم الوحدة الواحدة، مبرمج على بث رسائل نصية باللغة العربية”.

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