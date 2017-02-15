المجلس البلدي بالنماص يزور عدد من الوزارات والجهات الاستثمارية لبحث سبل تطوير المحافظة

يزور رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة النماص عدد من الوزارت والجهات الاستثمارية بمدينة الرياض وذلك بهدف بحث وسائل تطوير المحافظة ودفع عجلة التنمية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار بها وذلك من خلال لقاء الوزراء ووكلائهم ومديري العموم وعدد من المستثمرين وسيقوم الوفد بزيارة معالي وزير الشؤن البلدية والقروية وذلك لطلب اعتماد

1/ تشكيل فريق عمل من الوزارة والأمانة لمعرفة أسباب التأخر التنموي في المحافظة أسوة بمثيلاتها في تأريخ النشأة

2/ترقية البلدية إلى فئية (أ)

3/اعتماد توقيع عقد الرفوعات المساحية لشبكة الطرق الجديدة

4/إكمال ترسية مشروع النفق والكوبري الواقع أمام مستشفى النماص.

5/ اعتماد مخططات المنح الجديدة للمحافظة.

6/ترسية عدد 11 مشروعا مكتمل الإجراءات

وسيزور الوفد وزارة النقل لمناقشة وطلب مايلي :

1/ طريق دائري للمحافظة

2/ ربط طريق الرياض بيشه النماص بالطريق الجديد وسط المحافظة

3/استكمال ربط عقبة الملك عبدالله بوسط النماص

كما يزور وفد المجلس معالي محافظ هئية تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لمناقشة وطلب تحويل الشبكات الكهربائية الهوائية إلى كيابل أرضية في الأحياء والقرى بالمحافظة

وسيزور الوفد هئية السياحة والتراث الوطني لمناقشة بعض المتطلبات التالية:

1/ تحويل مكتب التراث والسياحة إلى فرع لهئية السياحة والتراث الوطني

2/تنظيم عدد من المؤتمرات السياحية الدولية بالمحافظة

3/زيادة عدد الرحلات والوفود السياحية للمحافظة

كما يقوم وفد المجلس بزيارة نائب وزير الخدمة المدنية لنقل ودعم الوظائف الفنية بالبلدية

وسيزور الوفد أيضا وزارة المالية لطلب

1/دعم نزع الملكيات

2/ طلب اعتماد نزع الملكيات لشارع بلال.

3/طلب اعتماد نزع ملكيات شارع تويوتا

كما سيلتقي الوفد بعدد من المستثمرين والشركات الاستثمارية وزيارة للأمين العام للغرفة التجارية بالرياض وسيقوم الوفد بتسليم الموافقة على إنشاء فندق 5 نجوم للمستثمر

وقد أوضح رئيس المجلس الاستاذ محسن بن سعد البكري بأن هذه الزيارة تأتي حرصا من المجلس في دفع عجلة التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة مؤكدا على أهمية التواصل مع جميع القنوات الحكومية والأهلية للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 .