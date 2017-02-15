بلدية قنا تعالج آثار الأمطار والسيول وتفتح الطرق للقرى والتجمعات السكانية المعزولة

باشرت لجنة السيول والكوارث وفرق النظافة ببلدية قنا أعمال احتواء آثار الأمطار والسيول عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المركز يوم أمس الثلاثاء، وشملت الأعمال تنظيف الشوارع، وفتح الطرق بالقرى والتجمعات السكانية وإزالة الأتربة التي جرفتها الأمطار والسيول إلى قارعة الطريق. ووقف رئيس بلدية قنا الاستاذ ابراهيم الحفظي على أعمال الاحتواء الجارية، وفتح الطرق للقرى التي عزلتها الأمطار، كما اطلع على جهود لجنة السيول والكوارث لاحتواء آثار الأمطار والسيول الأخيرة التي هطلت بغزارة على المركز، وشدد على ضرورة التفاعل السريع مع كافة البلاغات الواردة ومعالجتها للتيسير على المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.