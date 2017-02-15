 98 بلاغ لحوادث مرورية وحالات مرضية في الباحة خلال ثلاث أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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98 بلاغ لحوادث مرورية وحالات مرضية في الباحة خلال ثلاث أيام

98 بلاغ لحوادث مرورية وحالات مرضية في الباحة خلال ثلاث أيام
المناطق_عبد الرحمن سفر
تلقت عمليات هيئة الهلال الاحمر في الباحة خلال الثلاثة ايام الماضية 98 بلاغ مابين حوادث مرورية وحالات مرضية
واوضح الناطق الاعلامي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بان  بلاغات الحوادث المرورية بلغت 56 مابين تصادم وانقلاب وسقوط وغيرها ونتج عنها 49 إصابة وتم نقل 30 إصابة  عن طريق إسعافات الهلال الأحمر مشيرا بانه تم التعامل مع الإصابات بالموقع اسعافياً ، ونقلت جميع الإصابات لمستشفيات الباحة ومحافظاتها والإصابات الغير منقولة 19 إصابة البعض منها عولج بالموقع  والبعض نقل عن طريق وسيله أخرى ونتج عن الحوادث المرورية وفاة واحده .
مضيفا  بان بلاغات الحالات المرضية بلغ 42 وتلقى  الخدمة الطبية 39 حيث قامت الفرق بنقل 31 حاله منها لمستشفيات المنطقة، فيما تعذر نقل 8 حالات لعدم حاجتها للنقل و الاكتفاء بالخدمة الإسعافية المقدمة من قبل المسعفين بالموقع ، وتنوعت الحالات المرضية التي تمت مباشرتها بين حالات إغماء وصرع، وتشنج، وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية
وأكد الزهراني  بان المراكز الإسعافية بالمنطقة البالغ عدد 14 مركز رفعت من تأهبها واستعداداتها بمتابعة من مدير عام الإدارة العامة بمنطقة الباحة عبدا لله بن محمد الغامدي . وذلك بالتزامن مع ورود عدد من التنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد، متمنياً السلامة للجميع

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