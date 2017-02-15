 وزير الصحة عن حادثة “أبو عريش”: لن نتkازل عن المعتدين على الممارسdن الصحيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الصحة عن حادثة “أبو عريش”: لن نتkازل عن المعتدين على الممارسdن الصحيين

وزير الصحة عن حادثة “أبو عريش”: لن نتkازل عن المعتدين على الممارسdن الصحيين
المناطق_جازان

شدد وزير الصحة توفيق الربيعة على عدم تنازل الوزارة عن حقها العام في الاعتداءات التي يتعرض لها الممارسون الصحيون أثناء أداء عملهم.

وقال الربيعة في تغريدة بثها اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر..  ” عقوبة الاعتداء على الممارسين الصحيين تصل لعشرة سنوات سجن؛ ولن تتنازل الصحة في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع”.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن اتخاذها الإجراءات القانونية في حادثة مستشفى أبو عريش، حيث تم حجز خمسة أشخاص تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق بعد اعتدائهم على طبيب والمدير المناوب.

وتعودالحادثة إلى مشاجرة جماعية بين ثمانية أشخاص وطبيب الطوارئ والمدير المناوب في مستشفى أبو عريش العام “وصفة طبية” يوم الخميس الماضي، بعدما طلب منهم إحضارها لاستكمال علاج صديقهم الذي وصل إلى المستشفى مصابا في مشاجرة أخرى.

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