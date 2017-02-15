 ‏سمو أمير جازان يستقبل قائد الأفواج المكلف بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تنفيذ تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة في مطار القيصومة أردوغان يصل المدينة المنورة ‏سمو أمير جازان يستقبل قائد الأفواج المكلف بالمنطقة سمو أمير جازان يدشن مشاريع تعليم جازان الجديدة وزير الصحة عن حادثة “أبو عريش”: لن نتkازل عن المعتدين على الممارسdن الصحيين 98 بلاغ لحوادث مرورية وحالات مرضية في الباحة خلال ثلاث أيام بلدية قنا تعالج آثار الأمطار والسيول وتفتح الطرق للقرى والتجمعات السكانية المعزولة المجلس البلدي بالنماص يزور عدد من الوزارات والجهات الاستثمارية لبحث سبل تطوير المحافظة أمين عسير : مستعدون لمواجهة مشاكل الأمطار.. 750 بلاغاً و 1180 عامل ومراقب في الميدان سمو أمير منطقة جازان يدشن مركز أم المؤمنين خديجة بنت خويلد للتوحد بالفيديو :الإمارات تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي نانومتري وكيل امارة منطقة الباحة ينوه بمنح وتكريم سمو ولي العهد بميدالية ( جورج تينيـت ) في مكافحة الارهاب

‏سمو أمير جازان يستقبل قائد الأفواج المكلف بالمنطقة

‏سمو أمير جازان يستقبل قائد الأفواج المكلف بالمنطقة
المناطق_جازان

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقه جازان بمكتبه بالإمارة أمس “اليوم” قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة الجديد المكلف العميد علي مبارك بن ملفي.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقه جازان بالعميد بن ملفي متمنيا له التوفيق في مهام عمله مثمنا جهود قائد الأفواج السابق اللواء عبدالله بن سعد شبيب عقب إحالته للتقاعد .

وأكد الأمير محمد بن ناصر على أهمية الدور الأمني لإدارة الأفواج في جانب المناطق الجبيلية مشددا سموه على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية لكل ما فيه خير الوطن والمواطن.

وتم خلال اللقاء بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بمراحل عمل إدارة الأفواج الأمنية والمهام والواجبات المناطة بها.

وأعرب العميد علي بن ملفي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>