أردوغان يصل المدينة المنورة

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه, والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم, وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالله القحطاني, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد, ومدير المطار محمد الفاضل, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين