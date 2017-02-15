 تنفيذ تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة في مطار القيصومة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 16 فبراير 2017 ميلاديا

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تنفيذ تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة في مطار القيصومة

تنفيذ تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة في مطار القيصومة
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وفي إطار البرامج التدريبية للفرق الأمنية المتخصصة في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمملكة وذلك للارتقاء بكفاءاتها المهنية في التعامل مع حالات اختطاف الطائرات بالمطارات السعودية، وجاهزيتهم واستعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات التي قد تتعرّض لحالات اختطاف، تم اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1438هـ، وفي مطار حفر الباطن بالقيصومة، تنفيذ تجربة فرضية لمعالجة اختطاف طائرة من طراز ( إيرباص 321 ) تحمل على متنها ( 115 ) راكباً و ( 10 ) ملاحين.
وأضاف أن التجربة الفرضية شملت مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الرعايا والملاحين وتخليصهم.
وأوضح المتحدث الأمني أن العناصر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية من القوات الأمنية المختصة والفرق الإسعافية والطبية والإدارية المساندة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات، وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة

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